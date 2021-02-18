Житель Кузнецка и его приятельница подозреваются в краже четырех банок кофе Криминал

Кузнецк, 18 февраля 2021. PenzaNews. Житель Кузнецка Пензенской области и его приятельница из Кузнецкого района подозреваются в краже четырех банок кофе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

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В ведомстве уточнили, что преступление было совершено в вечернее время в магазине на улице Калинина в Кузнецке.

«Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенных в магазине, и опросили возможных очевидцев и свидетелей», — сказали в пресс-службе.

В управлении добавили, что оба подозреваемых ранее привлекались к уголовной ответственности.

«В полиции зарегистрированы явки с повинной», — отметили в УМВД.

В пресс-службе пояснили, что в настоящее время по факту кражи проводится проверка.