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Житель Кузнецка и его приятельница подозреваются в краже четырех банок кофе

15:58 | 18.02.2021 | Криминал

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Кузнецк, 18 февраля 2021. PenzaNews. Житель Кузнецка Пензенской области и его приятельница из Кузнецкого района подозреваются в краже четырех банок кофе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Житель Кузнецка и его приятельница подозреваются в краже четырех банок кофе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ведомстве уточнили, что преступление было совершено в вечернее время в магазине на улице Калинина в Кузнецке.

«Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенных в магазине, и опросили возможных очевидцев и свидетелей», — сказали в пресс-службе.

В управлении добавили, что оба подозреваемых ранее привлекались к уголовной ответственности.

«В полиции зарегистрированы явки с повинной», — отметили в УМВД.

В пресс-службе пояснили, что в настоящее время по факту кражи проводится проверка.

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