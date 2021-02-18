Начальник отдела организации службы охраны пензенского УФСИН отправлен под домашний арест Криминал

Пенза, 18 февраля 2021. PenzaNews. Железнодорожный районный суд Пензы избрал в отношении начальника отдела организации службы охраны УФСИН России по Пензенской области, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки», меру пресечения в виде домашнего ареста на срок по 11 апреля. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте суда.

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Из текста следует, что руководителю отдела вменяется получение в собственность для личного пользования принтера от инспектора отдела охраны исправительной колонии за умолчание факта совершения последним дисциплинарного проступка.

«[Мужчина] ранее к уголовной ответственности не привлекался, имеет постоянное место жительства, семью, несовершеннолетнего ребенка, характеризуется по месту жительства удовлетворительно, за время службы неоднократно награждался медалями и знаками отличия за службу», — отмечается в пресс-релизе.

В нем поясняется, что следователь ходатайствовал о заключении обвиняемого под стражу, однако суд, проанализировав представленные материалы и приведенные в заседании доводы, счел возможным избрать более мягкую меру пресечения.

«Постановление вступило в законную силу», — уточняется в сообщении.