EN
20:38:48 Четверг, 18 февраля
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Начальник отдела организации службы охраны пензенского УФСИН отправлен под домашний арест

16:47 | 18.02.2021 | Криминал

Печать

Пенза, 18 февраля 2021. PenzaNews. Железнодорожный районный суд Пензы избрал в отношении начальника отдела организации службы охраны УФСИН России по Пензенской области, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки», меру пресечения в виде домашнего ареста на срок по 11 апреля. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте суда.

Начальник отдела организации службы охраны пензенского УФСИН отправлен под домашний арест. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Из текста следует, что руководителю отдела вменяется получение в собственность для личного пользования принтера от инспектора отдела охраны исправительной колонии за умолчание факта совершения последним дисциплинарного проступка.

«[Мужчина] ранее к уголовной ответственности не привлекался, имеет постоянное место жительства, семью, несовершеннолетнего ребенка, характеризуется по месту жительства удовлетворительно, за время службы неоднократно награждался медалями и знаками отличия за службу», — отмечается в пресс-релизе.

В нем поясняется, что следователь ходатайствовал о заключении обвиняемого под стражу, однако суд, проанализировав представленные материалы и приведенные в заседании доводы, счел возможным избрать более мягкую меру пресечения.

«Постановление вступило в законную силу», — уточняется в сообщении.

Новости партнеров
Читайте также
Бизнесу не стоит воспринимать памятники истории и культуры как невыгодный актив — Оникиенко В Пензе с начала года на посетителей магазинов без масок составлено 1,1 тыс. протоколов
Владелец здания заводоуправления «ЗИФ» инициировал разработку проекта зон охраны объекта «ЭнергосбыТ Плюс» обнародовал информацию о крупнейших должниках за теплоэнергию в Пензе
Заслуженный артист России Сергей Смирнов будет похоронен в Пензе 20 февраля Житель Кузнецка и его приятельница подозреваются в краже четырех банок кофе
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама