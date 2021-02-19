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Подросток из Каменки подозревается в покушении на сбыт наркотиков в Пензе

15:02 | 19.02.2021 | Криминал

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Пенза, 19 февраля 2021. PenzaNews. Подросток из Каменки подозревается в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере на территории Пензы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

Подросток из Каменки подозревается в покушении на сбыт наркотиков в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, в конце декабря 2020 года молодой человек решил заняться незаконным сбытом наркотических средств с целью получения дохода. В один из дней февраля 2021 года в ходе переписки в интернете он получил информацию о местонахождении «закладки» с наркотиком. Приехав из Каменки в Пензу, в Первомайском районе на улице он обнаружил тайник, в котором находилось 10 свертков с наркотическим веществом. Впоследствии он оборудовал тайники с более мелкими «закладками», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что 15 февраля юноша попал в поле зрения сотрудников полиции.

«Впоследствии при проведении осмотра места происшествия подросток самостоятельно указал места, где он раскладывал наркотическое средство. Часть из его «закладок» была обнаружена и изъята — не менее 0,61 грамма наркотика, что является крупным размером», — отметили в СУ СКР.

В управлении уточнили, что подросток состоит на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, ранее он привлекался к уголовной ответственности за угон.

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