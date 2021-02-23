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Житель Пензы задержан при попытке забрать наркотик из тайника

11:12 | 23.02.2021 | Криминал

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Пенза, 23 февраля 2021. PenzaNews. Сотрудники полиции задержали жителя Пензы 1987 года рождения на улице Звездной в Пензе при попытке забрать из тайника наркотик, заказанный через приложение Telegram. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Житель Пензы задержан при попытке забрать наркотик из тайника. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе осмотра местности сотрудники полиции обнаружили сверток из клейкого материала коричневого цвета, внутри которого находился гриппер-пакет с порошкообразным веществом светлого цвета», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что, согласно заключению эксперта, данное вещество содержит в своем составе производное наркотического средства.

В связи с покушением на незаконный оборот запрещенных веществ возбуждено уголовное дело.

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