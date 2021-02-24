EN
01:03:01 Четверг, 25 февраля
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

По факту гибели супругов в доме на улице Высокой в Пензе возбуждено уголовное дело

16:49 | 24.02.2021 | Криминал

Печать

Пенза, 24 февраля 2021. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» возбуждено по факту гибели супружеской пары в доме на улице Высокой в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

По факту гибели супругов в доме на улице Высокой в Пензе возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, днем 23 февраля 2021 года родственниками в квартире дома по улице Высокой в городе Пензе обнаружены тела мужчины 1978 года рождения и его супруги 1980 года рождения. По предварительным данным, их смерть наступила от отравления угарным газом. Девочка 2010 года рождения, находившаяся в квартире вместе с родителями, госпитализирована в лечебное учреждение, где ей оказывается необходимая медицинская помощь», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что следователями и криминалистами выясняются все обстоятельства произошедшего.

«В рамках расследования уголовного дела будут исследованы техническое состояние газового оборудования, установленного в квартире, условия его эксплуатации и обслуживания», — пояснили в СУ СКР.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области в отношении двоих преподавателей вуза возбуждено 16 уголовных дел Сотрудники банка «Кузнецкий» приняли участие в донорской акции
Житель Кузнецка подозревается в незаконном хранении героина В доме на улице Высокой в Пензе девочка обнаружила своих родителей мертвыми
Никишин отметил уменьшение числа случаев заражения коронавирусом в Пензенской области В Пензе молодая женщина подозревается в краже денег из кассы торгового центра
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама