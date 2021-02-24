По факту гибели супругов в доме на улице Высокой в Пензе возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 24 февраля 2021. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» возбуждено по факту гибели супружеской пары в доме на улице Высокой в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

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«По данным следствия, днем 23 февраля 2021 года родственниками в квартире дома по улице Высокой в городе Пензе обнаружены тела мужчины 1978 года рождения и его супруги 1980 года рождения. По предварительным данным, их смерть наступила от отравления угарным газом. Девочка 2010 года рождения, находившаяся в квартире вместе с родителями, госпитализирована в лечебное учреждение, где ей оказывается необходимая медицинская помощь», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что следователями и криминалистами выясняются все обстоятельства произошедшего.

«В рамках расследования уголовного дела будут исследованы техническое состояние газового оборудования, установленного в квартире, условия его эксплуатации и обслуживания», — пояснили в СУ СКР.