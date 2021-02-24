В Пензенской области в отношении двоих преподавателей вуза возбуждено 16 уголовных дел Криминал

Пенза, 24 февраля 2021. PenzaNews. Приволжское следственное управление на транспорте СКР возбудило в отношении двоих преподавателей спецдисциплин филиала Самарского государственного университета путей сообщения в Пензенской области 16 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки». Об этом ИА «PenzaNews» сообщил старший помощник руководителя приволжского следственного управления на транспорте СКР Дмитрий Захаров.

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«Следствием установлено, что подозреваемые с 2018 по 2020 годы организовали преступные схемы по личному обогащению путем получения денежных средств от студентов. Так, за положительную и беспрепятственную сдачу отчетных работ и экзаменов по своим дисциплинам и проставление положительной оценки за них в зачетную книжку и ведомость без фактической проверки знаний [...] они требовали от 7 тыс. до 11 тыс. рублей. Выполнение от имени студента выпускной квалификационной работы, а в последующем подготовка рецензии с допуском к защите оценивались от 15 тыс. до 20 тыс. рублей», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что преступления были выявлены в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УТ МВД России по ПФО.

«В ближайшее время будет решен вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения», — добавил Дмитрий Захаров.

По его словам, обстоятельства совершенных преступлений выясняются.

«В адрес руководства университета готовится представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений, и усилении ведомственного контроля за работой подчиненных», — пояснил он.