EN
01:03:06 Четверг, 25 февраля
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области в отношении двоих преподавателей вуза возбуждено 16 уголовных дел

17:15 | 24.02.2021 | Криминал

Печать

Пенза, 24 февраля 2021. PenzaNews. Приволжское следственное управление на транспорте СКР возбудило в отношении двоих преподавателей спецдисциплин филиала Самарского государственного университета путей сообщения в Пензенской области 16 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки». Об этом ИА «PenzaNews» сообщил старший помощник руководителя приволжского следственного управления на транспорте СКР Дмитрий Захаров.

В Пензенской области в отношении двоих преподавателей вуза возбуждено 16 уголовных дел. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием установлено, что подозреваемые с 2018 по 2020 годы организовали преступные схемы по личному обогащению путем получения денежных средств от студентов. Так, за положительную и беспрепятственную сдачу отчетных работ и экзаменов по своим дисциплинам и проставление положительной оценки за них в зачетную книжку и ведомость без фактической проверки знаний [...] они требовали от 7 тыс. до 11 тыс. рублей. Выполнение от имени студента выпускной квалификационной работы, а в последующем подготовка рецензии с допуском к защите оценивались от 15 тыс. до 20 тыс. рублей», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что преступления были выявлены в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УТ МВД России по ПФО.

«В ближайшее время будет решен вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения», — добавил Дмитрий Захаров.

По его словам, обстоятельства совершенных преступлений выясняются.

«В адрес руководства университета готовится представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений, и усилении ведомственного контроля за работой подчиненных», — пояснил он.

Новости партнеров
Читайте также
Сотрудники банка «Кузнецкий» приняли участие в донорской акции Житель Кузнецка подозревается в незаконном хранении героина
В доме на улице Высокой в Пензе девочка обнаружила своих родителей мертвыми Никишин отметил уменьшение числа случаев заражения коронавирусом в Пензенской области
В Пензе молодая женщина подозревается в краже денег из кассы торгового центра Житель Пензы задержан при попытке забрать наркотик из тайника
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама