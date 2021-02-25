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В Пензе задержаны трое мужчин, вымогавших у местной жительницы 600 тыс. рублей

09:30 | 25.02.2021 | Криминал

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Пенза, 25 февраля 2021. PenzaNews. Трое жителей Пензы 1981, 1985 и 1990 годов рождения, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности, задержаны по подозрению в вымогательстве у местной жительницы 600 тыс. рублей под угрозой физической расправы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

В Пензе задержаны трое мужчин, вымогавших у местной жительницы 600 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Злоумышленники вывезли женщину в лесной массив рядом с поселком Приовражным Пензенского района, предварительно надев на нее наручники. [...] По словам потерпевшей, с нее требовали деньги за ее сожителя, который в тот момент отбывал наказание в местах лишения свободы. Ранее у мужчины возник конфликт со знакомым злоумышленников», — сказали в ведомстве.

В полиции добавили, что оперативниками установлена причастность задержанных к совершению аналогичного преступления в отношении жителя Колышлея, которого под угрозой распространения сведений, порочащих честь и достоинство, заставили переписать свою двухкомнатную квартиру на другого человека.

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