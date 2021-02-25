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Пензенец подозревается в уклонении от призыва на военную службу

13:30 | 25.02.2021 | Криминал

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Пенза, 25 февраля 2021. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 328 УК РФ «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы» возбуждено в отношении 20-летнего жителя Пензы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

Пензенец подозревается в уклонении от призыва на военную службу. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, молодой человек 2000 года рождения был надлежащим образом уведомлен о необходимости явки 4 декабря 2020 года в военный комиссариат Октябрьского и Железнодорожного районов города Пензы для прохождения медицинской комиссии. Не имея уважительных причин и законных оснований для освобождения от военной службы и предоставления отсрочки, в военкомат он не явился. Впоследствии, зная, что его разыскивают в связи с уклонением от призыва на военную службу, молодой человек скрывался от сотрудников военного комиссариата, по вызовам не являлся с декабря прошлого года вплоть до середины февраля 2021-го», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы.

«Расследование уголовного дела продолжается», — отметили в управлении.

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