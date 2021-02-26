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Житель Тамалы обвиняется в причинении смерти знакомому

15:22 | 26.02.2021 | Криминал

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Пенза, 26 февраля 2021. PenzaNews. Обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», предъявлено 40-летнему жителю рабочего поселка Тамала Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

Житель Тамалы обвиняется в причинении смерти знакомому. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе первоначальных следственных действий установлено, что 22 февраля 2021 года обвиняемый в компании троих знакомых распивал спиртное в своем доме в Тамале. В ходе общения один из приятелей начал предъявлять присутствовавшей за столом женщине претензии по поводу якобы имевшей место кражи у него кроссовок. Последняя причастность к совершению хищения отрицала. Хозяин дома решил заступиться за свою знакомую и начал наносить мужчине удары руками и ногами по лицу, затем прыгнул на груди лежавшего на диване потерпевшего. После того как еще один из гостей оттащил обвиняемого от мужчины, тот успокоился и лег спать», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что приятели остались ночевать в этом доме, а утром 23 февраля женщина обнаружила потерпевшего мертвым.

«По данным судебно-медицинской экспертизы, мужчина 1969 года рождения скончался на месте происшествия от тупой травмы груди», — уточнили в СУ СКР.

В управлении добавили, что суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу.

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