На пензенца завели уголовное дело из-за распространения чужих интимных фотографий Криминал

Пенза, 27 февраля 2021. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни» возбуждено в Первомайском районе Пензы в отношении мужчины 1998 года рождения. Об этом ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

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«По данным следствия, в декабре 2020 года молодой человек на почве ревности отправил знакомой в одной из социальных сетей фотографии интимного характера с изображением своей сожительницы, составляющие ее личную тайну и без ее согласия, совершив своими действиями нарушение неприкосновенности ее частной жизни», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы.

«Расследование уголовного дела продолжается», — отметили в управлении.