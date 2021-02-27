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Под Пензой женщина перевела мошенникам более 3 млн. рублей в надежде заработать денег

13:30 | 27.02.2021 | Криминал

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Пенза, 27 февраля 2021. PenzaNews. Жительница села Засечного Пензенской области 1976 года рождения перевела злоумышленникам более 3 млн. рублей в надежде заработать денег.

Под Пензой женщина перевела мошенникам более 3 млн. рублей в надежде заработать денег. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, несколько месяцев назад женщина разместила в интернете объявление о поиске работы, в итоге 15 февраля ей позвонил незнакомец, который предложил стать верстальщиком текстов, а также получать дополнительный заработок благодаря установке программы по покупке биткоинов, и она согласилась.

«На своем счету гражданка увидела 103 доллара. Консультант объяснил, что эти деньги полагаются ей в качестве бонуса, а чтобы заработать больше, необходимо вложить дополнительные средства. В этих целях женщина оформила два кредита в сумме около 1,5 млн. рублей, которые сразу перечислила на свой счет», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что затем гражданка воспользовалась кредитной картой мужа и с его согласия оформила заем на 350 тыс. рублей.

«После перечисления и этих денег консультант предложил внести на счет еще, чтобы зафиксировать курс и получить проценты в сумме 103 долларов. Он пообещал, что гражданка сможет и воспользоваться процентами, и забрать свои средства», — отметили в УМВД.

В пресс-службе пояснили, что, поверив злоумышленнику, женщина попросила сестру оформить кредит почти на 1 млн. рублей, перевела эти деньги на счет, а затем с помощью карты родственницы получила еще 246 тыс. рублей и перечислила их туда же.

«Когда консультант предложил ей внести еще денег, женщина наконец поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию», — сказали в ведомстве.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

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