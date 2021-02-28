После происшествия на улице Калинина в Пензе возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 28 февраля 2021. PenzaNews. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда», возбуждено по факту хлопка газа и пожара в административном здании на улице Калинина в Пензе, в результате чего пострадали шесть человек, в том числе ребенок. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Пензенской области.

Фото: Penza.sledcom.ru

«По данным следствия, 28 февраля 2021 года около 15.00 в арендуемом индивидуальным предпринимателем помещении нежилого здания по улице Калинина в городе Пензе, где было организовано производство хлебобулочных изделий, произошел хлопок газа и возгорание. В результате происшествия пострадали находившиеся в помещении три женщины 1995, 1986 и 1961 годов рождения, двое мужчин 1997 и 1975 годов рождения и девочка 2018 года рождения. Все пострадавшие с ожогами и иными телесными повреждениями госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что в настоящее время следователями и криминалистами проводится осмотр места происшествия, выполняется комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, технического состояния, условий эксплуатации газового оборудования и лица, ответственного за соблюдение требований охраны труда.

«Расследование уголовного дела продолжается», — добавили в СУ СКР.