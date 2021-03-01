В Пензе утверждено обвинительное заключение по делу в отношении адвоката и его знакомого Криминал

Пенза, 1 марта 2021. PenzaNews. Прокуратура Пензенской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 70-летнего адвоката из Астрахани и его 52-летнего знакомого из Саратова.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как уточняется в сообщении, распространенном пресс-службой надзорного ведомства, обоим мужчинам вменяется покушение на мошенничество, а саратовцу — также совершение двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«По версии следствия, злоумышленники летом 2020 года с целью хищения принадлежащих индивидуальному предпринимателю из Пензы 6 млн. рублей сообщили ему заведомо ложную информацию о возможности влиять на результаты рассмотрения Арбитражным судом Пензенской области дел по искам потерпевшего и добиваться положительного исхода в интересах последнего посредством передачи работникам суда денежных средств в качестве материального вознаграждения. Однако данные действия обвиняемые совершать не намеревались, указанными возможностями не обладали, какой-либо договоренности с должностными лицами Арбитражного суда Пензенской области о совершении действий в интересах потерпевшего не имели», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что мужчины были задержаны сотрудниками правоохранительных органов во время передачи денег.

«В настоящее время обвиняемые находятся под домашним арестом», — отмечается в тексте.

В сообщении добавляется, что в ближайшее время уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд Пензы для рассмотрения по существу.