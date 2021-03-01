Житель Лунино, убивший мать и бабушку, приговорен к 18 годам колонии Криминал

Пенза, 1 марта 2021. PenzaNews. Наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на полтора года и лишением права управления транспортными средствами на три года назначено жителю рабочего поселка Лунино Пензенской области 1995 года рождения, который признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство» и ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

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«Суд установил, что мужчина с 3 на 4 июня 2020 года, находясь в квартире по месту своего проживания в Лунино, в ходе ссоры со своей матерью и бабушкой нанес им кулаками и деревянной палкой многочисленные удары: не менее 43 и 40 соответственно. В результате женщины 1976 и 1950 годов рождения скончались на месте преступления», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что, по словам осужденного, в тот день между его матерью, которая нигде не работала и злоупотребляла спиртными напитками, и бабушкой произошел очередной скандал, мужчина разозлился, избил потерпевших, сжег в печи свою одежду, а утром явился в полицию и рассказал о случившемся.

«Также он признан виновным в том, что 29 ноября 2019 года примерно в 4.00, будучи в состоянии опьянения, около кафе-клуба «Арлекино» в Пензе сел за руль автомобиля «ВАЗ-21101», принадлежащего его знакомому. Не справившись с управлением, мужчина допустил наезд на дерево у автозаправочной станции на улице Революционной», — пояснила Наталья Яшина, отметив, что до этого злоумышленнику был назначен штраф в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами на 1,5 года за пьяную езду.

По ее словам, приговор, провозглашенный в Пензенском областном суде, пока не вступил в законную силу.