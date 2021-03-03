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Вынесен приговор по делу о травмировании тракториста, упавшего во время кровельных работ

12:28 | 03.03.2021 | Криминал

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Кузнецк, 3 марта 2021. PenzaNews. 52-летний руководитель обособленного подразделения коммерческой компании, поручивший выполнение кровельных работ на производственной площадке в Кузнецком районе Пензенской области трактористу, который в результате упал с высоты и получил травму, признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

Вынесен приговор по делу о травмировании тракториста, упавшего во время кровельных работ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что в октябре 2020 года руководитель обособленного подразделения одного из обществ с ограниченной ответственностью, находясь на территории производственной площадки в селе Каменка Кузнецкого района, дал устное указание трактористу данной организации на выполнение кровельных работ на высоте не менее 4,2 метра на крыше одноэтажного здания ремонтной мастерской», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что тракторист не прошел в установленном порядке инструктаж, обучение безопасным способам и методам работы на высоте, стажировку и проверку знаний, требований охраны труда, не был обеспечен специальной одеждой и другими средствами индивидуальной защиты.

«Вследствие допущенных нарушений, а также отсутствия контроля за проведением кровельных работ потерпевший 1981 года рождения ввиду пролома под его весом кровли двускатной крыши мастерской упал с высоты, получив кататравму, расценивающуюся как тяжкий вред здоровью», — пояснили в управлении.

В ведомстве уточнили, что приговором суда руководителю обособленного подразделения назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей.

«Приговор не вступил в законную силу», — отметили в СУ СКР.

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