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Вступил в силу приговор по делу о смерти мужчины, избитого на улице Заводской в Пензе

13:08 | 03.03.2021 | Криминал

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Пенза, 3 марта 2021. PenzaNews. Приговор, в соответствии с которым житель Пензы проведет 6,5 лет в колонии строгого режима за причинение смерти 38-летнему мужчине, которого он избил и оставил на улице, вступил в законную силу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

Вступил в силу приговор по делу о смерти мужчины, избитого на улице Заводской в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что вечером 30 августа 2020 года 42-летний мужчина вместе с сожительницей находился дома — в квартире по улице Заводской в городе Пензе. К ним в гости зашел сосед со своими приятелями, одного из которых злоумышленник видел впервые. Употребив спиртное с гостями, хозяин квартиры пошел спать. Через некоторое время он проснулся от громких разговоров и смеха на кухне, в связи с чем сделал замечание гостям, попросив их разговаривать потише. На этой почве между потерпевшим и злоумышленником возник конфликт, перешедший в потасовку. Хозяин квартиры в процессе драки несколько раз ударил гостя руками и ногами по голове и плечу, после чего вытащил его на улицу и оставил лежать на газоне», — говорится в пресс-релизе.

В нем добавляется, что утром мужчина обнаружил потерпевшего лежащим почти на том же месте и попросил сожительницу вызвать скорую помощь.

«38-летний потерпевший скончался в больнице 3 сентября 2020 года от закрытой черепно-мозговой травмы», — уточнили в следственном управлении.

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