EN
22:56:20 Среда, 3 марта
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенец объяснил кражу конфет и сыра из магазина трудным материальным положением

15:29 | 03.03.2021 | Криминал

Печать

Пенза, 3 марта 2021. PenzaNews. Житель Пензы 1982 года рождения, совершивший кражу сыра и шоколадных конфет на сумму более 3,5 тыс. рублей из магазина на проспекте Строителей, объяснил свой поступок трудным материальным положением. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Пензенец объяснил кражу конфет и сыра из магазина трудным материальным положением. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мужчина воспользовался тем, что за ним никто не наблюдает, взял конфеты и сыр с витрины и положил в пакет. После этого злоумышленник, не оплатив товар, вышел из магазина. Часть похищенного товара он оставил себе, а часть — продал и потратил вырученные деньги на личные нужды», — сказали в полиции.

В ведомстве пояснили, что найти подозреваемого помогли записи камер видеонаблюдения.

«Сотрудниками полиции установлена его причастность к совершению аналогичного преступления: мужчина похитил из другого супермаркета в Октябрьском районе шоколадные конфеты на общую сумму более 3 тыс. рублей», — добавили в УМВД.

В пресс-службе уточнили, что по фактам краж возбуждены уголовные дела.

Новости партнеров
Читайте также
Прокуратура выявила нарушение законодательства о рекламе в районной газете Вступил в силу приговор по делу о смерти мужчины, избитого на улице Заводской в Пензе
Подписано постановление об особенностях оказания помощи на основании соцконтракта Вынесен приговор по делу о травмировании тракториста, упавшего во время кровельных работ
В Пензенской области за сутки подтверждено 148 случаев заражения коронавирусом, выписаны 211 человек В Пензенской области первый компонент вакцины от COVID-19 получили около 33 тыс. человек
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама