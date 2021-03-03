Пензенец объяснил кражу конфет и сыра из магазина трудным материальным положением Криминал

Пенза, 3 марта 2021. PenzaNews. Житель Пензы 1982 года рождения, совершивший кражу сыра и шоколадных конфет на сумму более 3,5 тыс. рублей из магазина на проспекте Строителей, объяснил свой поступок трудным материальным положением. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

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«Мужчина воспользовался тем, что за ним никто не наблюдает, взял конфеты и сыр с витрины и положил в пакет. После этого злоумышленник, не оплатив товар, вышел из магазина. Часть похищенного товара он оставил себе, а часть — продал и потратил вырученные деньги на личные нужды», — сказали в полиции.

В ведомстве пояснили, что найти подозреваемого помогли записи камер видеонаблюдения.

«Сотрудниками полиции установлена его причастность к совершению аналогичного преступления: мужчина похитил из другого супермаркета в Октябрьском районе шоколадные конфеты на общую сумму более 3 тыс. рублей», — добавили в УМВД.

В пресс-службе уточнили, что по фактам краж возбуждены уголовные дела.