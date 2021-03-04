Пензенская компания доплатила более 48 млн. рублей НДС после возбуждения уголовного дела Криминал

Пенза, 4 марта 2021. PenzaNews. Общество с ограниченной ответственностью, осуществляющее деятельность в Пензенской области, доплатило более 48 млн. рублей налога на добавленную стоимость (НДС) после возбуждения в отношении главного бухгалтера уголовного дела по ч. 2 ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией – плательщиком страховых взносов». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

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«По данным следствия, главный бухгалтер организации в период с марта 2018 года по март 2019 года, зная о том, что ряд контрагентов не ведут реальной хозяйственной деятельности и не являются плательщиками НДС, отразила в налоговых декларациях общества с ограниченной ответственностью сведения о полном вычете данного вида налога по взаимоотношениям с этими контрагентами. Путем включения в декларацию заведомо ложных сведений главный бухгалтер организации уклонилась от уплаты налога, подлежащего уплате за период с января 2017 года по декабрь 2018 года, на сумму более 48 млн. рублей», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что благодаря принятым следствием мерам компания полностью возместила ущерб, причиненный бюджетной системе: помимо перечисления НДС, организация уплатила пени на сумму более 14,7 млн. рублей.

«Учитывая, что ущерб, причиненный государству, возмещен в полном объеме, подозреваемая впервые совершила налоговое преступление и активно содействовала его расследованию, уголовное дело в отношении главного бухгалтера организации прекращено», — пояснили в управлении.