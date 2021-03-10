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В Пензенской области предотвращен теракт в школе

13:13 | 10.03.2021 | Криминал

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Пенза, 10 марта 2021. PenzaNews. Сотрудники ФСБ и МВД предотвратили в Пензенской области террористический акт, который 16-летний подросток планировал совершить в своей школе. Об этом говорится в сообщении регионального следственного управления СКР, поступившем в ИА «PenzaNews» в среду, 10 марта.

В Пензенской области предотвращен теракт в школе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, 16-летний подросток, испытывая неприязнь и враждебность по отношению к своим одноклассникам и педагогам, планировал в апреле 2021 года совершить террористический акт в своей школе. С этой целью несовершеннолетний разработал план совершения преступления с использованием гладкоствольного охотничьего ружья. Довести до конца преступный умысел подросток не смог, поскольку его противоправные действия пресечены сотрудниками УФСБ и УМВД России по Пензенской области в ходе оперативно-разыскных мероприятий», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что во время осмотров жилища несовершеннолетнего и его родственников были изъяты ружье и порох.

«В отношении подростка 2005 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ — приготовление к террористическому акту», — уточняется в тексте.

В сообщении отмечается, что следователи ходатайствовали о заключении юноши под стражу, однако суд избрал в отношении него меру пресечения в виде домашнего ареста.

«В настоящее время принимаются меры к обжалованию данного судебного решения. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в пресс-релизе.

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