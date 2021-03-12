Осуждена женщина, которая обманула знакомого и организована его избиение Криминал

Пенза, 12 марта 2021. PenzaNews. 24-летняя жительница Колышлейского района Пензенской области, которая сначала незаконно завладела деньгами своего знакомого, а затем организовала его избиение, признана судом виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и ч. 4, 5 ст. 33, п. «г» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

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«По данным следствия, в июне 2017 года к девушке обратился знакомый, который попросил ее помочь в продаже доли в праве общей собственности на жилой дом в Пензе. Злоумышленница решила воспользоваться ситуацией и завладеть денежными средствами потерпевшего. С этой целью в сентябре 2017 года она оказала знакомому содействие в продаже доли в праве общей собственности на жилой дом, фактически получив от нового собственника 370 тыс. рублей. Потерпевшему она передала лишь 70 тыс. рублей, пообещав приобрести для него иное жилое помещение стоимостью 150 тыс. рублей, а остальные деньги попросила в долг», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что впоследствии она купила за обозначенную цену жилье в Колышлейском районе, оформив его на свое имя, а оставшиеся 150 тыс. рублей оставила себе, причинив своими действиями потерпевшему материальный ущерб на 300 тыс. рублей и лишив его права на жилое помещение.

«В мае 2019 года, не желая отдавать знакомому долг, составлявший на тот момент 165 тыс. рублей, она обратилась к приятелю мужа и предложила ему избить потерпевшего за вознаграждение в 70 тыс. рублей. Получив согласие, 22 мая девушка вместе с соучастником преступления, введя в заблуждение потерпевшего, предложила ему проехать вместе с ними в село Колтовское Колышлейского района. Ничего не подозревавший молодой человек согласился», — отметили в следственном управлении.

В ведомстве пояснили, что в безлюдном месте около заброшенного дома приятель злоумышленницы повалил потерпевшего на землю и начал избивать его, причинив ему телесные повреждения, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью.

«Затем соучастники преступления бросили молодого человека в яму погреба. В последующем тот очнулся и самостоятельно выбрался из ямы. В лечебном учреждении ему была оказана необходимая медицинская помощь», — уточнили в СУ СКР.

В пресс-службе сообщили, что с учетом неотбытой части наказания по приговору от 2018 года женщине, которая ранее была осуждена за угрозу убийством и кражу, назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4,5 года с отбыванием в колонии общего режима.

«Приговор вступил в законную силу», — сказали в управлении, добавив, что ее соучастник в 2019 году был осужден к 6 годам колонии строгого режима.