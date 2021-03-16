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Зареченец обвиняется в грабеже, причинении вреда здоровью и оскорблении полицейского

21:05 | 16.03.2021 | Криминал

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Заречный, 16 марта 2021. PenzaNews. Житель Заречного Пензенской области предстанет перед судом по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж», ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и ст. 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

Зареченец обвиняется в грабеже, причинении вреда здоровью и оскорблении полицейского. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, в июле 2020 года обвиняемый, находясь около одного из магазинов на улице Моховой в Заречном, подошел к группе молодых людей и попросил угостить его спиртным. Один из них отказал злоумышленнику. Тот предложил отойти в сторону и выяснить отношения. В ходе выяснения отношений обвиняемый нанес потерпевшему удар кулаком по лицу, причинив ему перелом челюсти», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в конце сентября мужчина при распитии спиртного со своим знакомым решил похитить у него украшения из золота.

«С этой целью он поджег штаны сидевшего за столом приятеля, поскольку тот не отдавал золотые изделия, удерживая их, а затем нанес ему несколько ударов руками по голове и телу. Подавив волю потерпевшего к сопротивлению, обвиняемый открыто похитил у него цепочку с подвеской общей стоимостью более 104 тыс. рублей, которые впоследствии сдал в ломбард», — пояснили в СУ СКР.

В управлении отметили, что в начале октября в квартире по проезду Моховому во время ссоры с сожительницей злоумышленник ударил ее кулаком по голове, а через несколько дней на улице причинил ей черепно-мозговую травму.

«Кроме того, в один из дней октября обвиняемый публично оскорбил участкового уполномоченного полиции в ходе проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения в МСЧ №59 города Заречного, куда он был направлен в связи с совершением административного правонарушения в магазине», — сказали в ведомстве.

В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

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