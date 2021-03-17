Житель Пензенской области подозревается в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере Криминал

Пенза, 17 марта 2021. PenzaNews. Житель Пензенской области 1991 года рождения подозревается в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

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«Полицейские установили, что мужчина устроился работать в интернет-магазин, где выполнял функции оптово-розничного курьера-закладчика. Он забирал приготовленные свертки с наркотиками из тайников и готовил их для дальнейшего сбыта на территории Пензы и области», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что при осмотре квартиры подозреваемого были изъяты контейнер и гриппер-пакеты: 19 — со светлым веществом, остальные — пустые.

«Установлено, что до момента задержания злоумышленник успел сделать тайник-закладку с аналогичным веществом, которое впоследствии было изъято и направлено для проведения экспертизы», — добавили в полиции.

В управлении уточнили, что, согласно результатам проведенного исследования, изъятое вещество является наркотическим массой около 70 граммов.

«Подозреваемый в содеянном сознался и раскаялся. Для своей преступной деятельности гражданин использовал арендованный автомобиль. Мужчина пошел на преступление, так как не имел постоянного заработка», — отметили в УМВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело.