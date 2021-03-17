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Вынесен приговор по делу о распространении интимных снимков школьницы из Пензенской области

18:32 | 17.03.2021 | Криминал

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Саратов, 17 марта 2021. PenzaNews. 38-летний житель Саратовской области, отправивший интимные фотографии школьницы из Пензенской области ее друзьям, признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ «Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних». Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Саратовской области.

Вынесен приговор по делу о распространении интимных снимков школьницы из Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что в августе 2017 года в одной из социальных сетей мужчина познакомился с жительницей Пензенской области, которой на тот момент было 13 лет. В процессе общения девочка сообщила ему о своем возрасте, однако это его не остановило. Он расположил девочку к общению и попросил прислать фото интимного характера, что последняя в силу юного возраста сделала», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что в октябре 2017-го несовершеннолетняя прекратила контакты с мужчиной, а в июле 2019-го он вновь вышел с ней на связь через соцсеть.

«Девочка сообщила, что не желает более поддерживать с ним общение и внесла его в «черный список». Рассердившись на принципиальность и несговорчивость девочки, мужчина проанализировал список ее друзей в социальной сети и, изготовив скриншоты с присланных ею в 2017 году фотографий, в период с 27 по 28 июля 2019 года разослал ее друзьям. Знакомые девочки сообщили ей о полученных ими фотоматериалах. Девочка рассказала обо всем случившемся маме. Женщина обратилась с заявлением в правоохранительные органы», — поясняется в тексте.

В сообщении уточняется, что уголовное дело по данному факту было возбуждено следственными органами СКР по Пензенской области, впоследствии его передали по месту совершения преступления, при этом злоумышленник был задержан лишь в феврале 2020 года в Уфе, где он находился проездом, возвращаясь с вахты.

«Приговором суда ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — поясняется в пресс-релизе.

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