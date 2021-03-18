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Перед судом предстанет мужчина, набросившийся с ножом на бывшую жену и ее сожителя

13:14 | 18.03.2021 | Криминал

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Пенза, 18 марта 2021. PenzaNews. Пензенец 1973 года рождения, набросившийся с ножом на бывшую супругу и ее сожителя, предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Пензенской области.

Перед судом предстанет мужчина, набросившийся с ножом на бывшую жену и ее сожителя. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, в ночь на 21 декабря 2020 года обвиняемый приехал к дому бывшей супруги в одном из сел Пензенского района. Открыв входную дверь, он прошел в жилую часть дома. Приревновав женщину к сожителю, злоумышленник, не включая свет в комнате, приблизился к дивану и нанес ножом проснувшемуся мужчине не менее четырех ударов в область головы и тела», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в этот момент проснулась экс-супруга пензенца, которая начала отталкивать его и звать на помощь.

«Обвиняемый нанес потерпевшей не менее пяти ударов ножом, причинив ей колото-резаные ранения рук, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью», — пояснили в СУ СКР.

В управлении уточнили, что сожитель женщины, который получил ранение груди, квалифицирующееся как тяжкий вред здоровью, а также головы и правой руки, сумел покинуть дом через окно.

«Осознав, что совершил, обвиняемый самостоятельно явился в отдел полиции и признался в совершении преступлений», — отметили в пресс-службе.

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