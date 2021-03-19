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Житель Средней Елюзани осужден за пьяное ДТП, в котором погибли люди

11:09 | 19.03.2021 | Криминал

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Пенза, 19 марта 2021. PenzaNews. 21-летний житель села Средняя Елюзань Городищенского района Пензенской области, который, будучи за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, совершил ДТП, унесшее жизни двоих человек, приговорен к 8 годам и 2 месяцам в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами на три года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Городищенского районного суда.

Житель Средней Елюзани осужден за пьяное ДТП, в котором погибли люди. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Из него следует, что вечером 21 сентября 2019 года молодой человек, управляя автомобилем «ВАЗ-21083», в салоне которого находились двое пассажиров, допустил выезд транспортного средства на встречную полосу и столкновение с автомашиной «Lada Priora».

«Пассажиры этой автомашины 1965 и 1974 годов рождения, которые были родителями водителя, погибли», — уточняется в пресс-релизе.

В тексте добавляется, что водитель автомобиля «Lada Priora» и один пассажир автомашины «ВАЗ-21083» получили телесные повреждения, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью.

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«В судебном заседании [мужчина] вину фактически признал, однако от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предоставленным ему ст. 51 Конституции РФ. При этом подтвердил, что управлял автомашиной в момент ДТП в состоянии алкогольного опьянения», — отмечается в сообщении.

В нем поясняется, что, исследовав все доказательства, суд признал водителя виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» и п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», и обязал выплатить сыну погибших компенсацию морального вреда в размере 800 тыс. рублей.

«Приговор в законную силу не вступил», — сказано в пресс-релизе.

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