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МОЛНИЯ Возбуждено уголовное дело в отношении пензенского губернатора Ивана Белозерцева — СКР

Возбуждено уголовное дело в отношении пензенского губернатора Ивана Белозерцева — СКР

11:18 | 21.03.2021 | Криминал

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Пенза, 21 марта 2021. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено в отношении губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, Бориса Шпигеля, возглавляющего группу фармацевтических компаний «Биотэк», а также других лиц. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Возбуждено уголовное дело в отношении пензенского губернатора Ивана Белозерцева — СКР

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По ее словам, в зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291 «Дача взятки» и ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки».

«По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 млн. рублей. Взятки передавались за предоставление группе компаний «Биотэк» конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов, связанных с оказанием услуг по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, реактивов, закупаемых за счет бюджетных средств для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области», — сказала Светлана Петренко.

Она добавила, что во взаимодействии с ГУЭБиПК МВД России и при силовой поддержке подразделений Росгвардии, в том числе управления по Пензенской области, Иван Белозерцев, Борис Шпигель и другие подозреваемые задержаны; в их жилищах и на рабочих местах проведены обыски.

«В ближайшее время задержанным будет предъявлено обвинение, и следствие направит в суд ходатайства об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу», — уточнила официальный представитель СКР.

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