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Житель Кузнецка обвиняется в незаконной организации азартных игр

15:59 | 23.03.2021 | Криминал

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Кузнецк, 23 марта 2021. PenzaNews. 28-летний житель Кузнецка Пензенской области предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

Житель Кузнецка обвиняется в незаконной организации азартных игр. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, с июня по июль прошлого года обвиняемый 1992 года рождения незаконно организовал и проводил азартные игры с использованием игрового оборудования. С этой целью он арендовал помещение на улице Правды в городе Кузнецке, где разместил девять игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр с материальным выигрышем, определяющимся случайным образом устройством, находящимся в игровом оборудовании, без участия организатора игорной деятельности», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что злоумышленник осуществлял прием клиентов игорного заведения, учет их ставок, осуществлял контроль за проигранными деньгами и расходами заведения.

«Полученную прибыль обвиняемый присваивал себе», — уточняется в тексте.

В сообщении поясняется, что уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

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