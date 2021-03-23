Житель Кузнецка обвиняется в незаконной организации азартных игр Криминал

Кузнецк, 23 марта 2021. PenzaNews. 28-летний житель Кузнецка Пензенской области предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

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«По данным следствия, с июня по июль прошлого года обвиняемый 1992 года рождения незаконно организовал и проводил азартные игры с использованием игрового оборудования. С этой целью он арендовал помещение на улице Правды в городе Кузнецке, где разместил девять игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр с материальным выигрышем, определяющимся случайным образом устройством, находящимся в игровом оборудовании, без участия организатора игорной деятельности», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что злоумышленник осуществлял прием клиентов игорного заведения, учет их ставок, осуществлял контроль за проигранными деньгами и расходами заведения.

«Полученную прибыль обвиняемый присваивал себе», — уточняется в тексте.

В сообщении поясняется, что уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.