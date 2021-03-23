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В Пензе пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся сбытом наркотиков

18:55 | 23.03.2021 | Криминал

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Пенза, 23 марта 2021. PenzaNews. Сотрудники полиции пресекли деятельность преступной группы, члены которой, по информации правоохранительных органов, занимались распространением наркотиков в Пензе.

В Пензе пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся сбытом наркотиков. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Задержаны жители Ульяновской области 1992 и 1996 годов рождения, распространявшие наркотические средства синтетического типа на территории Пензы. Данные граждане состоят в браке и воспитывают троих детей. В их обязанности входило оборудование оптовых тайников, из которых розничные закладчики забирали партии наркотиков и распространяли их малыми дозами», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России.

В ведомстве уточнили, что у семейной пары изъято более 250 граммов наркотика.

«Также были задержаны двое жителей Вологодской области — мужчины 1982 и 1992 годов рождения, являющиеся розничными закладчиками. Данные граждане входили в преступную группу с жителями Ульяновской области», — сказали в полиции.

В пресс-службе добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

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