Завершено расследование дела об убийстве мужчины в селе Варыпаево Криминал

Пенза, 23 марта 2021. PenzaNews. Расследование уголовного дела, возбужденного по факту убийства мужчины 1976 года рождения в селе Варыпаево Пензенской области, завершено. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

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В ведомстве уточнили, что обвинение предъявлено жителю Пензенской области 1987 года рождения.

«По данным следствия, вечером 9 декабря 2020 года обвиняемый пришел в гости к приятелю в селе Варыпаево Пензенского района, чтобы отметить свой день рождения. В процессе распития спиртного между мужчинами произошел конфликт. Со слов злоумышленника, причиной ссоры послужило высказывание потерпевшим оскорблений в адрес членов семьи обвиняемого. Гость схватил два ножа и нанес ими множественные удары в область головы, шеи и тела хозяина дома. Осознав, что приятель не подает признаков жизни, злоумышленник незамедлительно покинул место происшествия, закрыв входную дверь ключами от квартиры потерпевшего», — сказали в пресс-службе.

В управлении добавили, что брат убитого обнаружил его тело утром 14 декабря.

«Установлено, что 44-летний мужчина скончался от полученных ранений, повлекших развитие массивной кровопотери», — отметили в СУ СКР.