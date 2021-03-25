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СРОЧНО Задержаны главы администраций Пензенского района и Алферьевского сельсовета

Задержаны главы администраций Пензенского района и Алферьевского сельсовета

12:38 | 25.03.2021 | Криминал

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Пенза, 25 марта 2021. PenzaNews. Глава администрации Пензенского района Пензенской области Сергей Козин задержан по подозрению в получении взятки в крупном размере, глава администрации Алферьевского сельсовета Александр Есенков — по подозрению в посредничестве во взяточничестве.

Задержаны главы администраций Пензенского района и Алферьевского сельсовета. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следственным управлением СКР по Пензенской области в отношении главы администрации Пензенского района возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере за действия в пользу взяткодателя), в отношении главы администрации Алферьевского сельсовета — по п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере)», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

В ведомстве добавили, что уголовное дело возбуждено при взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Пензенской области.

«По данным следствия, 24 марта 2021 года глава администрации Пензенского района получил от генерального директора одного из обществ с ограниченной ответственностью через посредника — главу администрации Алферьевского сельсовета — взятку в размере 200 тыс. рублей за решение вопросов, связанных с перераспределением границ земельного участка на территории Пензенского района. Непосредственно после передачи денег оба чиновника были задержаны. Денежные средства изъяты следователем в ходе осмотра места происшествия. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы и установление всех обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос о предъявлении обвинения задержанным лицам и избрании им меры пресечения», — сказали в пресс-службе.

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