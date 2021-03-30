Завершено расследование дела об убийстве мужчины в Терновке Криминал

Пенза, 30 марта 2021. PenzaNews. Расследование уголовного дела, возбужденного по факту убийства мужчины 1990 года рождения в квартире одного из домов в микрорайоне Терновка города Пензы, завершено. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

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«По данным следствия, вечером 30 декабря 2020 года обвиняемый 1985 года рождения встретил своего коллегу по работе, они решили употребить спиртное. Придя в квартиру по улице Терновского в городе Пензе — по месту жительства обвиняемого, мужчины начали распивать алкоголь и общаться. Со слов злоумышленника, через некоторое время гость беспричинно начал выражаться в его адрес нецензурной бранью и ударил его по голове рукой. Между ними завязалась драка. В результате злоумышленник схватил нож и нанес им не менее девяти ударов в область живота, спины и рук потерпевшего», — сказали в ведомстве.

В управлении добавили, что от полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия.

«В ходе следствия обвиняемый по решению суда содержался под стражей. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — уточнили в пресс-службе.