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Мошенник выманил у жительницы Пензы более 1,2 млн. рублей

09:41 | 30.03.2021 | Криминал

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Пенза, 30 марта 2021. PenzaNews. Телефонный мошенник, выдавший себя за сотрудника службы безопасности банка, выманил у жительницы Пензы более 1,2 млн. рублей.

Мошенник выманил у жительницы Пензы более 1,2 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Женщина пояснила, что ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Незнакомец сказал, что на ее имя мошенники пытаются оформить кредит, а чтобы предотвратить данные незаконные операции, якобы необходимо самостоятельно оформить кредит и перечислить деньги на «безопасный» счет. Гражданка сразу же перевела более 500 тыс. рублей на счет, предоставленный злоумышленником», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России.

В ведомстве добавили, что затем женщина оставила заявки на кредит в нескольких финансовых организациях и получила более 700 тыс. рублей.

«Воспользовавшись банкоматом, пензячка перечислила данную сумму на несколько телефонных номеров, предоставленных мошенником», — сказали в полиции.

В пресс-службе уточнили, что по данному факту возбужденно уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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