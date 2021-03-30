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В Пензе подросток получил условный срок за кражу денег с банковской карты

14:45 | 30.03.2021 | Криминал

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Пенза, 30 марта 2021. PenzaNews. Наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком один год назначено 17-летнему жителю Пензы, который признан судом виновным в краже денег с чужой банковской карты. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

В Пензе подросток получил условный срок за кражу денег с банковской карты. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что в конце декабря 2020 года 17-летний житель Пензы нашел в интернете объявление о продаже системного блока. Решив его купить, подросток договорился о встрече с продавцом. Поскольку состояние системного блока его устроило, он перевел потерпевшей денежные средства за покупку в мобильном банковском приложении», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что во время операции он использовал карту, которую ему предоставила продавец товара.

«Впоследствии он, используя данные реквизиты, совершил несколько переводов небольших сумм с ее банковского счета на интернет-кошелек, находящийся в его пользовании. Похищенные денежные средства в общей сложности чуть более 2,5 тыс. рублей подросток израсходовал на приобретение компьютерной игры в интернете», — пояснили в управлении.

В ведомстве уточнили, что к настоящему времени причиненный женщине ущерб полностью возмещен.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

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