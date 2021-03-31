EN
19:32:03 Среда, 31 марта
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Под Пензой мужчина обвиняется в причинении смерти сожительнице

16:56 | 31.03.2021 | Криминал

Печать

Пенза, 31 марта 2021. PenzaNews. Обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть женщины 1968 года рождения в селе Засечном Пензенской области, предъявлено сожителю погибшей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

Под Пензой мужчина обвиняется в причинении смерти сожительнице. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, 22 марта 2021 года обвиняемый вместе с сожительницей находился в гостях у приятеля, где они втроем употребляли алкоголь. Вернувшись вечером домой, сожители поссорились, поскольку мужчина приревновал потерпевшую. В ходе ссоры обвиняемый ударил ее рукой по голове и несколько раз руками и ногой — в живот. После избиения злоумышленник лег спать», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что утром мужчина обнаружил сожительницу без признаков жизни.

«Согласно данным судебно-медицинской экспертизы, женщина скончалась на месте происшествия от тупой травмы груди и живота с повреждением внутренних органов», — уточнили в СУ СКР.

В управлении пояснили, что судом в отношении обвиняемого 1982 года рождения избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Новости партнеров
Читайте также
Компания «Т Плюс» первой приступит к переустройству коммуникаций на улице Московской В Пензенской области возобновили акцию «День без аборта»
В Кузнецке полицейские спасли косулю от агрессивных собак Произошло частичное обрушение кровли «Корабля» ресторана «Бочка» в Пензе
В Пензенской области за сутки подтверждено 100 случаев заражения коронавирусом В Пензе победителем конкурса «Воспитатель года» стала Анастасия Солдаткина
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама