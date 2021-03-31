Под Пензой мужчина обвиняется в причинении смерти сожительнице Криминал

Пенза, 31 марта 2021. PenzaNews. Обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть женщины 1968 года рождения в селе Засечном Пензенской области, предъявлено сожителю погибшей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, 22 марта 2021 года обвиняемый вместе с сожительницей находился в гостях у приятеля, где они втроем употребляли алкоголь. Вернувшись вечером домой, сожители поссорились, поскольку мужчина приревновал потерпевшую. В ходе ссоры обвиняемый ударил ее рукой по голове и несколько раз руками и ногой — в живот. После избиения злоумышленник лег спать», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что утром мужчина обнаружил сожительницу без признаков жизни.

«Согласно данным судебно-медицинской экспертизы, женщина скончалась на месте происшествия от тупой травмы груди и живота с повреждением внутренних органов», — уточнили в СУ СКР.

В управлении пояснили, что судом в отношении обвиняемого 1982 года рождения избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.