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В Шемышейском районе женщина заплатила за услуги целителя 480 тыс. рублей

12:28 | 01.04.2021 | Криминал

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Пенза, 1 апреля 2021. PenzaNews. Полиция начала проверку по факту мошенничества, жертвой которого стала жительница Шемышейского района Пензенской области, заплатившая за услуги целителя 480 тыс. рублей, но не получившая ожидаемого эффекта.

В Шемышейском районе женщина заплатила за услуги целителя 480 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, женщина увидела по телевизору номер телефона целителя, позвонила по нему и договорилась об услугах, плату за которые собеседник попросил перечислить ему на карту.

«Следуя инструкциям неизвестного, жительница Шемышейского района воспользовалась мобильным банком и перечислила 480 тыс. рублей на несколько банковских счетов. Спустя время гражданка снова позвонила данному мужчине, который ей пояснил, что обряд исцеления проведен, а денежные средства потрачены», — сказали в полиции.

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