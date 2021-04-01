В Шемышейском районе женщина заплатила за услуги целителя 480 тыс. рублей Криминал

Пенза, 1 апреля 2021. PenzaNews. Полиция начала проверку по факту мошенничества, жертвой которого стала жительница Шемышейского района Пензенской области, заплатившая за услуги целителя 480 тыс. рублей, но не получившая ожидаемого эффекта.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, женщина увидела по телевизору номер телефона целителя, позвонила по нему и договорилась об услугах, плату за которые собеседник попросил перечислить ему на карту.

«Следуя инструкциям неизвестного, жительница Шемышейского района воспользовалась мобильным банком и перечислила 480 тыс. рублей на несколько банковских счетов. Спустя время гражданка снова позвонила данному мужчине, который ей пояснил, что обряд исцеления проведен, а денежные средства потрачены», — сказали в полиции.