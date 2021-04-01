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Пензенца, решившего разобраться с сожителем матери при помощи кулаков и утюга, ждет суд

14:05 | 01.04.2021 | Криминал

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Пенза, 1 апреля 2021. PenzaNews. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летнего пензенца, который решил разобраться с сожителем своей матери при помощи силы.

Пензенца, решившего разобраться с сожителем матери при помощи кулаков и утюга, ждет суд. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Как установлено органом предварительного расследования, поздним вечером 4 января 2021 года молодой человек в квартире своей матери на улице Клары Цеткин города Пензы нанес 39-летнему знакомому не менее двух ударов в лицо, причинив многочисленные переломы костей черепа. Затем злоумышленник включил в электросеть находившийся в квартире утюг и через одежду причинил потерпевшему ожоги в области левого плеча, поясницы и живота», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

В нем отмечается, что, по словам потерпевшего, в начале января сожительница пожаловалась на него сыну, поэтому перед очередной встречей с ней, опасаясь возможного присутствия молодого человека в квартире, мужчина решил через окно посмотреть, что происходит в жилище.

«Он залез на второй этаж и в окно увидел в квартире сожительницы ее сына, после чего спрыгнул на землю, но повредил ногу и не смог убежать. Обвиняемый завел его в квартиру, избил и причинил ожоги утюгом», — сказано в пресс-релизе.

В тексте добавляется, что после случившегося потерпевший пытался отлежаться дома, но его самочувствие ухудшилось и 21 января он обратился за медицинской помощью.

«Причиненный потерпевшему вред расценен судебно-медицинской экспертизой как вред здоровью средней тяжести», — уточняется в сообщении.

В нем поясняется, что действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

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