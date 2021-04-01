В Пензенской области мировой судья в отставке приговорен к 8 годам лишения свободы Криминал

Пенза, 1 апреля 2021. PenzaNews. Мировой судья в отставке приговорен в Пензенской области к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом в размере 4 млн. рублей за получение взятки, двое соучастников преступления — к 3 годам колонии общего режима за посредничество во взяточничестве. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

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«Следствием и судом установлено, что в конце января 2019 года житель Пензы обратился к своему знакомому, попросив оказать содействие в освобождении его от административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», зафиксированного сотрудником полиции. Мужчина, решив помочь приятелю, обратился к знакомому адвокату», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что адвокат, изучив документы, согласился за денежное вознаграждение выступить в качестве посредника между взяткодателем и взяткополучателем.

«В ходе личных встреч с мировым судьей судебного участка №1 Мокшанского района, принявшим к своему производству административный материал, адвокат довел до него информацию, что за прекращение производства по делу об административном правонарушении в отношении пензенца и вынесение соответствующего судебного решения последний готов передать судье денежное вознаграждение в размере 200 тысяч рублей. Судья согласился», — пояснили в СУ СКР.

В управлении уточнили, что 11 марта 2019 года житель Пензы передал посреднику 500 тыс. рублей, в начале апреля мировой судья вынес постановление о прекращении производства по делу, в тот же день адвокат получил от соучастника 400 тыс. рублей, из которых 200 тыс. рублей оставил себе и столько же передал судье 9 апреля, после чего был задержан сотрудниками УФСБ России по Пензенской области.

«В мае 2019 года квалификационной коллегией судей Пензенской области было вынесено решение о прекращении полномочий мирового судьи судебного участка №1 Мокшанского района по пп. 1 п. 1 ст. 14 закона РФ «О статусе судей в РФ», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что приговор суда пока не вступил в законную силу.