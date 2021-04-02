Вступил в силу приговор экс-директору ресурсоснабжающей организации Криминал

Пенза, 2 апреля 2021. PenzaNews. Приговор Пензенского районного суда от 9 ноября 2020 года, которым бывший генеральный директор ООО «Нептун» Антон Ефанкин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», вступил в законную силу. Это следует из материалов, размещенных на сайте Пензенского областного суда.

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«Летом 2017 года на собрании в МБУК «Мичуринский поселенческий центр культуры и досуга» он предложил местным жителям услуги по проведению центрального водоснабжения к их земельным участкам, на что семь человек согласились», — говорится в пресс-релизе.

В нем добавляется, что мужчина получил от данных граждан 170 тыс. 800 рублей, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства ввиду отсутствия оформленного надлежащим образом согласования проведения данных работ с администрацией Мичуринского сельсовета.

«Подсудимый свою вину не признал, пояснив, что денежные средства он не присваивал, приобрел на них трубы; услуги не оказывались из-за того, что ждали еще денег от желающих провести водопровод для дальнейшей оплаты работ; по этой же причине он не возвращал деньги потерпевшим. В конце 2018 года его выгнали с работы», — отмечается в сообщении.

В тексте поясняется, что, согласно материалам дела, ООО «Нептун» в действительности трубы не приобретало, при этом руководитель ресурсоснабжающей организации в области водоотведения неоднократно обещал вернуть людям деньги, но свое слово не сдержал.

В пресс-релизе уточняется, что суд первой инстанции назначил бывшему руководителю компании наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно и обязал его возместить причиненный ущерб, впоследствии адвокат подал на приговор апелляционную жалобу, которая оставлена без удовлетворения.