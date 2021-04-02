Завершено расследование дела об убийстве мужчины в Городищенском районе Криминал

Пенза, 2 апреля 2021. PenzaNews. Расследование уголовного дела, возбужденного по факту убийства 46-летнего мужчины, завершено в Городищенском районе Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

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«По данным следствия, 31 января 2021 года в селе Архангельском компания из троих мужчин распивала спиртное. После того как хозяин дома уснул, между гостями возник конфликт. [...] В ходе завязавшейся драки обвиняемый схватил нож и нанес им удар в шею потерпевшего. От полученного ранения мужчина скончался на месте происшествия», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что на данный момент уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.