EN
17:35:06 Пятница, 2 апреля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Завершено расследование дела об убийстве мужчины в Городищенском районе

15:17 | 02.04.2021 | Криминал

Печать

Пенза, 2 апреля 2021. PenzaNews. Расследование уголовного дела, возбужденного по факту убийства 46-летнего мужчины, завершено в Городищенском районе Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

Завершено расследование дела об убийстве мужчины в Городищенском районе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, 31 января 2021 года в селе Архангельском компания из троих мужчин распивала спиртное. После того как хозяин дома уснул, между гостями возник конфликт. [...] В ходе завязавшейся драки обвиняемый схватил нож и нанес им удар в шею потерпевшего. От полученного ранения мужчина скончался на месте происшествия», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что на данный момент уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Новости партнеров
Читайте также
В пензенской больнице №6 открыто подразделение реабилитации после инсульта Жители Пензы начали получать звонки с приглашением на вакцинацию от коронавируса
Сезон весенней охоты в Пензенской области стартует 3 апреля В Пензе пешеход бутылкой разбил стекло автомобиля, перегородившего дорогу
Вступил в силу приговор экс-директору ресурсоснабжающей организации В Пензенской области за сутки подтверждено 102 случая заражения коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама