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В Пензе возбудили дело после гибели мужчины, упавшего в шахту лифта строящегося дома

16:36 | 07.04.2021 | Криминал

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Пенза, 7 апреля 2021. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда» возбуждено по факту гибели 39-летнего мужчины в результате падения в шахту лифта строящегося дома на улице Измайлова в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

В Пензе возбудили дело после гибели мужчины, упавшего в шахту лифта строящегося дома. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, 29 марта 2021 года на территории строительного участка многоквартирного жилого дома по улице Измайлова в Пензе работники подрядчика – индивидуального предпринимателя осуществляли работы по устройству монолитного каркаса корпуса. При проведении работ бетонщик, находясь на 7 этаже строительного объекта, упал в неогороженную шахту лифта», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что пострадавший от полученных телесных повреждений скончался в больнице в тот же день.

«В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и лица, ответственного за соблюдение требований охраны труда», — пояснили в СУ СКР.

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