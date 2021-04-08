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Пензенец предстанет перед судом по обвинению в незаконной организации азартных игр

10:10 | 08.04.2021 | Криминал

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Пенза, 8 апреля 2021. PenzaNews. 28-летний житель Пензы предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

Пензенец предстанет перед судом по обвинению в незаконной организации азартных игр. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, с декабря 2019 года по август 2020 года обвиняемый незаконно организовал и проводил азартные игры. С этой целью он приобрел 16 единиц игрового оборудования, арендовал на территории Пензы помещения в барах, кафе, торговых центрах и на автомойке, где разместил 10 игровых терминалов с программным обеспечением, предназначенным для проведения азартных игр и лотерей посредством интернета», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что ранее мужчина уже был судим за аналогичное преступление.

«В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — уточнили в СУ СКР.

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