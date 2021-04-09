Житель Заречного осужден по четырем статьям Уголовного кодекса Криминал

Заречный, 9 апреля 2021. PenzaNews. Житель Заречного Пензенской области 1996 года рождения признан судом виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж», ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и ст. 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

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«Следствием и судом установлено, что в июле 2020 года около одного из магазинов по улице Моховой в Заречном мужчина подошел к группе молодых людей и попросил угостить его спиртным. Потерпевшему, отказавшему ему в просьбе, злоумышленник предложил отойти в сторону и продолжить разговор. В ходе выяснения отношений последний нанес оппоненту удар кулаком по лицу, причинив ему перелом челюсти, расценивающийся как вред здоровью средней тяжести», — сказали в ведомстве.

В управлении добавили, что в конце сентября зареченец во время употребления алкоголя со своим знакомым решил похитить у него цепочку и подвеску из золота.

«С этой целью он поджег штаны сидевшего за столом приятеля, поскольку тот не отдавал золотые изделия, а затем ударил несколько раз руками по голове и телу. Подавив волю потерпевшего к сопротивлению, мужчина открыто похитил у потерпевшего цепочку с подвеской общей стоимостью более 104 тыс. рублей, которые впоследствии сдал в ломбард», — пояснили в СУ СКР.

В пресс-службе отметили, что в октябре в квартире по проезду Моховому в ходе ссоры с сожительницей мужчина ударил ее кулаком по голове.

«Через несколько дней на улице Литке в Заречном он вновь нанес потерпевшей удар рукой по голове, причинив черепно-мозговую травму, квалифицирующуюся как тяжкий вред здоровью», — сказали в ведомстве.

В управлении также обратили внимание на то, что в том же месяце злоумышленник после совершения административного правонарушения в магазине был доставлен участковым уполномоченным полиции для прохождения освидетельствования на состояние опьянения в медико-санитарную часть №59, где он публично оскорбил стража порядка.

«Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение угона», — отметили в пресс-службе, уточнив, что по результатам рассмотрения уголовного дела суд назначил мужчине наказание в виде 5,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.