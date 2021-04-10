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Пьяная ссора между двумя приятелями в Пензе закончилась смертью одного из них

11:22 | 10.04.2021 | Криминал

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Пенза, 10 апреля 2021. PenzaNews. Конфликт между двумя приятелями, произошедший на фоне совместного распития спиртного в Пензе, закончился смертью одного из них. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

Пьяная ссора между двумя приятелями в Пензе закончилась смертью одного из них. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, днем 5 апреля 2021 года обвиняемый встретил своего знакомого на улице Экспериментальной в городе Пензе, после чего они пошли в квартиру злоумышленника, где вдвоем распивали спиртное. В ходе общения между мужчинами возник конфликт, они начали оскорблять друг друга нецензурными выражениями. Словесная перепалка переросла в драку, в процессе которой обвиняемый повалил потерпевшего на пол и нанес не менее трех ударов по голове. После этого злоумышленник поднял гостя с пола и положил на диван», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что, согласно материалам уголовного дела, на следующее утро потерпевший подавал признаки жизни: как показалось хозяину квартиры, он спал.

«Злоумышленник ушел из дома и вызвал скорую медицинскую помощь лишь через несколько часов, когда вернулся в квартиру и увидел, что приятель не просыпается длительное время. Прибывшие медработники констатировали смерть мужчины», — пояснили в СУ СКР.

В управлении уточнили, что потерпевший скончался от закрытой черепно-мозговой травмы.

«Жителю Пензы 1983 года рождения предъявлено обвинение в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в ведомстве.

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