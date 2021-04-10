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Под Пензой по факту гибели рабочего за токарным станком возбуждено уголовное дело

13:33 | 10.04.2021 | Криминал

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Пенза, 10 апреля 2021. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда» возбуждено по факту гибели токаря-фрезеровщика коммерческой организации, осуществляющей деятельность в Городищенском районе Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе следственного управления СКР.

Под Пензой по факту гибели рабочего за токарным станком возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, днем 6 апреля 2021 года в Городищенском районе в помещении токарного цеха механической мастерской одного из обществ с ограниченной ответственностью токарь-фрезеровщик выполнял работы по вытачиванию детали на токарно-винторезном станке. В ходе выполнения работ токарь зацепился предметами верхней одежды за вращающийся металлический прут, на который они намотались, зажав его жизненно важные органы», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что мужчина 1957 года рождения получил тупую травму шеи, которая оказалась смертельной.

«В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и лица, ответственного за соблюдение требований охраны труда», — пояснили в СУ СКР.

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