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Жительница Архангельской области задержана в Пензе по подозрению в сбыте наркотиков

10:30 | 11.04.2021 | Криминал

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Пенза, 11 апреля 2021. PenzaNews. Жительница Архангельской области 1997 года рождения задержана в Пензе по подозрению в незаконном сбыте наркотических средств. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Жительница Архангельской области задержана в Пензе по подозрению в сбыте наркотиков. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«При личном досмотре у девушки был изъят сотовый телефон, в котором обнаружены координаты местоположения «закладок» и переписки с клиентами. В ее обязанности входили расфасовка наркотиков на более мелкие партии и оборудование тайников», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в ходе обыска в доме злоумышленницы оперативниками были изъяты ручные весы, гриппер-пакеты, магниты и 200 граммов наркотического вещества.

В управлении уточнили, что в отношении женщины возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

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