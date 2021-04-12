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В Кузнецке изъято 840 пачек немаркированной табачной продукции

15:12 | 12.04.2021 | Криминал

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Кузнецк, 12 апреля 2021. PenzaNews. Полицейские изъяли 840 пачек немаркированной табачной продукции из торговой точки в Кузнецке Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

В Кузнецке изъято 840 пачек немаркированной табачной продукции. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Реализацией занималась жительница Кузнецка без заключения трудового договора. Женщина пояснила, что продажу осуществляла по указанию индивидуального предпринимателя», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что, по словам женщины, она не знает, откуда привезены сигареты.

«В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление канала поставки», — пояснили в УМВД.

В управлении отметили, что стоимость изъятых сигарет будет определена по результатам исследования, после чего будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

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