Осужден мужчина, который вывез знакомого в безлюдное место и поджег ткань под его ногами Криминал

Пенза, 12 апреля 2021. PenzaNews. 57-летний житель Белинского района Пензенской области, который весной 2019 года вывез знакомого в безлюдное место и поджег ткань под его ногами, признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

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«Следствием и судом установлено, что 17 апреля 2019 года злоумышленник встретил в селе Чернышево Белинского района односельчанина, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Между ними возникла ссора. Поскольку мужчина длительное время испытывал к потерпевшему неприязнь из-за неоднократных конфликтов, он решил причинить ему телесные повреждения, опасные для жизни, с особой жестокостью. Вновь поссорившись с потерпевшим, злоумышленник не менее одного раза ударил его по лицу рукой, отчего тот упал на землю. После этого он перевез односельчанина в прицепе своей автомашины «ВАЗ-212140» на безлюдный участок местности, где облил его ноги легковоспламеняющейся горючей жидкостью и, подложив под них тряпки, поджег с помощью зажигалки», — сказали в ведомстве.

В управлении добавили, что затем пламя перекинулось на пострадавшего, в результате чего тот получил термические ожоги 40% поверхности тела с дальнейшей ампутацией ног.

«После содеянного злоумышленник скрылся с места происшествия, оставив потерпевшего одного в отдаленном от населенного пункта месте», — отметили в СУ СКР.

В пресс-службе уточнили, что мужчине назначено наказание в виде 8 лет и 11 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, в пользу потерпевшего с него взыскана компенсация морального вреда в размере 1,1 млн. рублей.

«Приговор в законную силу не вступил», — пояснили в ведомстве.