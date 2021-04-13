Кузнечанин осужден за незаконную организацию азартных игр Криминал

Пенза, 13 апреля 2021. PenzaNews. Наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год и 8 месяцев назначено 28-летнему жителю Кузнецка Пензенской области, который признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

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«Следствием и судом установлено, что с июня по июль прошлого года мужчина 1992 года рождения незаконно организовал и проводил азартные игры. С этой целью он арендовал помещение на улице Правды в городе Кузнецке, где разместил девять игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр с материальным выигрышем, определяющимся случайным образом устройством, находящимся в игровом оборудовании», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что кузнечанин самостоятельно принимал клиентов игорного заведения, учитывал их ставки, осуществлял контроль за проигранными денежными средствами и присваивал полученную прибыль.

«Приговор не вступил в законную силу», — отметили в управлении.