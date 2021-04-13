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В Пензе возбуждено уголовное дело о мошенничестве в сфере автострахования

17:14 | 13.04.2021 | Криминал

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Пенза, 13 апреля 2021. PenzaNews. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159.5 УК РФ «Мошенничество в сфере страхования», возбуждено в Пензе.

В Пензе возбуждено уголовное дело о мошенничестве в сфере автострахования. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием установлено, что в период с марта 2018 года по август 2020 года на территории Пензы действовала группа лиц, занимавшаяся мошенничеством в сфере автострахования. В нее входили не менее шести жителей Пензы 1999–2000 годов рождения, двое из которых ранее привлекались к уголовной ответственности», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве пояснили, что фигуранты имитировали дорожные аварии без совершения ДТП при помощи личных автомашин с уже имеющимися механическими повреждениями.

«Для этих целей они использовали старые иномарки 10-15-летней давности, такие как «Mazda 3», «Mitsubishi Lancer», а также автомашины отечественного производства — «Lada Priora», «ВАЗ-2112» и «ВАЗ-2110», — уточнили в УМВД.

В пресс-службе добавили, что злоумышленники вызывали аварийных комиссаров либо сами составляли европротоколы, а затем лично или с помощью юридических организаций, с которыми они заключали договоры цессии, обращались за выплатами в страховые компании.

«Следствием установлено, что фигуранты причастны к совершению не менее десяти подобных фактов. Вырученные деньги злоумышленники делили между собой и затем тратили на личные нужды. Афера раскрылась, когда при проведении мониторинга выплат страховых сумм было установлено, что в качестве их получателей числятся одни и те же люди. Общая сумма ущерба — около 750 тыс. рублей», — сказали в полиции.

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