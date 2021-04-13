Подросток из Каменки предстанет перед судом по обвинению в покушении на сбыт наркотиков Криминал

Пенза, 13 апреля 2021. PenzaNews. 16-летний подросток из города Каменки Пензенской области предстанет перед судом по обвинению в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

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«По данным следствия, житель Каменки 2004 года рождения решил зарабатывать на личные нужды, принимая участие в незаконном сбыте наркотиков. Не позднее 12 февраля 2021 года несовершеннолетний получил информацию о местонахождении «закладки» с наркотическим средством в Пензе. Забрав наркотик, молодой человек прибыл на такси в город Кузнецк, где в ночное время успел оборудовать три новых тайника с наркотическим средством. Довести свой преступный умысел до конца подросток не смог, поскольку был задержан ночью 13 февраля сотрудниками вневедомственной охраны управления Росгвардии по Пензенской области», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что после этого юноша был доставлен в отдел полиции в Кузнецке, где в его сумке было обнаружено 14 свертков с расфасованным наркотиком массой не менее 16,49 грамма, а из трех оборудованных им тайников стражи порядка изъяли не менее 4,25 грамма запрещенных веществ.

«В ходе расследования уголовного дела подросток поставлен на профилактический учет в подразделение по делам несовершеннолетних органов внутренних дел», — отметили в СУ СКР.